Beautiful anticipazioni: Steffy posseduta dai farmaci va fuori di testa

Liam ha pensato che parlare con Finnegan fosse la cosa migliore da fare, per provare anche a diutare Steffy che nel frattempo è tornata a casa sua con suo padre. Il dottore sembra essere turbato dalle parole di Liam che ha parlato di come la sua ex si drogasse mentre la piccola Kelly era comunque in casa. Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 ottobre 2021. Anche questo sabato infatti la soap americana ci aspetta in onda prima di Scene da un matrimonio con una nuova puntata tutta da non perdere. Che cosa farà il dottor Finnegan dopo aver parlato con Liam? Spencer fa notare che forse, se vorrà uscire con Steffy, dovrebbe smettere di essere il suo medico. Hope lo invita a non intromettersi in questi aspetti della vita di coppia di Finn e Steffy…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 ottobre 2021

Ridge sta cercando di fare il possibile per aiutare sua figlia ma le cose sono molto difficili. Steffy sta andando anche in crisi di astinenza e la cosa le fa perdere il lume della ragione. Ridge si rende conto di non poter gestire le cose da solo e chiama Liam per chiedere il suo aiuto. Insieme a Liam c’è anche il dottor Finnegan, che stava parlando con Spencer di quello che succede nella vita di Steffy, cercando anche una soluzione per la Forrester. Quando i tre si ritrovano insieme a casa di Steffy, lei in preda a una vera e propria crisi per via dell’astinenza dai farmaci, perde il controllo e cerca di cacciare tutti e tre di casa. E’ chiaro che Steffy ha bisogno di aiuto e che non c’è altro tempo da perdere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap americana non andrà poi in onda domenica ma che torna lunedì con un nuovo episodio.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".