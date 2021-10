Una vita anticipazioni: Felipe potrebbe morire 24 ore per decidere il suo destino

Una vita torna lunedì 25 ottobre 2021 e come sempre tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere ! Pronti per scoprire se Genoveva si renderà conto che Velasco e Laura sono complici e hanno deciso di uccidere Felipe? La nostra dark lady capirà che l’uomo che ama, è ancora in pericolo? Deve stare molto attenta perchè Velasco è senza scrupoli…Nel frattempo ad Acacias 38 sono tutti ancora molto preoccupati per le condizioni di salute di Felipe che resta in coma…E nella prossima puntata che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Vi ricordiamo che anche in questo fine settimana Una vita non andrà in onda. Sabato infatti vedremo solo Beautiful e Love is in the air mentre niente soap alla domenica con Amici prima e Verissimo poi!

Una vita anticipazioni: la trama del 25 ottobre 2021

Servante scopre di aver bisogno di molte firme per poter rendere legale il suo partito; vedendo lo stuolo di ammiratori al seguito di Jacinto, ne approfitta per organizzare un’esibizione del pastore in soffitta e tenere poi un comizio a tradimento, al fine di accaparrarsi il consenso dei suoi fan. Servante crede di poter contare su diversi sostenitori, ma sarà davvero così? Genoveva rientrata a casa dall’ospedale ha una crisi, si sente in colpa per quello che è successo a Felipe. Proprio in quel momento arriva Susana che cerca di stare accanto alla donna così tanto provata. Genoveva racconta a Susana quello che è successo. Purtroppo non ci sono buone notizie dall’ospedale: il dottor Echevarria, non le ha dato molte speranze: se il paziente non reagirà entro le prossime 24 ore, potrebbe morire o restare in stato vegetativo per sempre. Felicia inizia a mettere insieme i tasselli e capisce chi sono le persone che vogliono comprare la sua locanda. Ma che cosa c’è dietro a questa storia, solo un affare?

Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà ad Acacias 38 con le prossime imperdibili puntate di Una vita. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati con le ultime news dalla Spagna e le ultimissime sulla soap!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".