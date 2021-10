Beautiful anticipazioni: Steffy minaccia tutti e scappa via, che succederà?

Sono tutti molto preoccupati per quello che sta succedendo a Steffy che ormai avrebbe bisogno solo di una cosa: essere seguita magari in una comunità di recupero per combattere la sua dipendenza dai farmaci. Ma quel momento non è ancora arrivato. Prima di raccontarvi quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 25 ottobre 2021, facciamo il punto della situazione. Steffy si è vista piombare in casa prima suo padre, poi anche Liam e Finnegan. La ragazza ha accusato i tre uomini di aver tramato contro di lei. Ridge cerca di far ragionare sua figlia, spiegandole che non avrebbe nessun motivo per schierarsi dalla parte di qualcuno che le dovrebbe essere nemico. Lo stesso cerca di fare il dottor Finnegan, che si mostra vicino a Steffy sin dall’inizio di questa storia. Ma la donna non vuole sentire ragioni e così fa qualcosa che nessuno davvero si aspetta: dalla borsa toglie fuori un coltello e minaccia tutti. Ridge è davvero sconvolto, non riconosce più sua figlia e non riesce a spiegarsi come sia possibile tutto questo…Liam si rende conto di aver salvato forse davvero in extremis la piccola Kelly…

Beautiful anticipazioni: la trama del 25 ottobre 2021

Steffy ha minacciato tutte le persone presenti in casa sua con un coltello e poi è scappata via senza fare del male a nessuno. Liam e Hope scaricano tutta la loro tensione in un pianto liberatorio. Poi cercano di capire che cosa fare… Ridge cerca di seguire sua figlia per evitare che possa succedere qualcosa di brutto. Hope informa anche Thomas di quello che sta succedendo senza però sapere che il Forrester era a conoscenza della dipendenza di sua sorella e non ha fatto nulla per aiutarla. Thomas invece con Hope si mostra affranto e le dice che vorrebbe cercare un modo per aiutare Steffy.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì pomeriggio su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

