Beautiful anticipazioni: Steffy si farà aiutare?

Come avrete visto nella puntata di Beautiful in onda oggi, 25 ottobre, Steffy è davvero fuori controllo. La donna ha prima rinfacciato a Liam di averla lasciata, di essersi fatto un’altra famiglia e di fingere adesso interesse per lei e per la sua salute. Non ci sta e per questo ha tirato fuori un coltello per minacciare tutti. La Forrester è in piena crisi di astinenza e se l’è presa anche con suo padre, che a quanto pare si è alleato dalla parte sbagliata. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 ottobre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Liam e Hope cercheranno di riprendersi dopo quello che è successo. Ridge molto preoccupato per sua figlia cerca un modo per aiutarla ma se Steffy non ammetterà di avere una dipendenza, non sarà affatto facile.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 ottobre 2021

Hope convince Thomas a desistere dal recarsi da sua sorella Steffy. Alla fine, però, Steffy si convince di aver bisogno di aiuto dopo aver ascoltato tutto quello che suo padre e il dottor Finnegan le hanno detto…Per consolidare il matrimonio tra Ridge e Shauna, Quinn fa pressioni su Shauna perché organizzi al più presto un’altra cerimonia. Non immagina neppure tutto quello che sta succedendo a Ridge che di certo in questo momento, non ha nessuna intenzione di pensare a un matrimonio ma vuole solo concentrarsi su sua figlia. Steffy ha bisogno di aiuto, deve farsi curare e ha bisogno anche di avere al suo fianco delle persone che le diano una mano in questo delicatissimo momento.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 26 ottobre 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

