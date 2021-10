Beautiful anticipazioni: Steffy accetta di disintossicarsi, Finn entra nella sua vita

Pronti per scoprire che cosa deciderà di fare Steffy, si farà aiutare oppure no? I fan di Beautiful in Italia sono ormai sul piede di guerra da tempo. Il motivo? Mediaset continua a bistrattare quella che resta la soap più vista di Canale 5, riducendo ogni giorno gli episodi. Se infatti fino a qualche anno fa, si potevano vedere almeno una trentina di minuti inediti della soap, oggi invece, sono 10 i minuti di puntata inediti, tra un taglia e cuci e l’altro. Una scelta che delude i fan di Beautiful, costretti spesso ad andare a recuperare gli episodi sui social o su Youtube. Ma torniamo adesso alle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani, 27 ottobre 2021. Stefy ha bisogno di aiuto e i tre uomini che fanno parte in questo momento della sua vita hanno cercato di farglielo capire, ma quando si ha una dipendenza, non è mai facile ammetterlo. Alla fine però dopo il faccia a faccia con suo padre e con Liam e Finn, la Forrester ha davvero capito che non si può andare avanti in questo modo. Anche Thomas si è finalmente reso conto della situazione, che è molto più complicata di quello che lui avrebbe mai pensato. Cosa si farà ora? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 ottobre 2021

Shauna e Quinn non immaginano neppure quello che sta succedendo nella vita di Ridge e sono ancora intente a organizzare il matrimonio pensando che una cerimonia sia la cosa migliore da fare in questo momento. Non sanno che Ridge ha altro a cui pensare: adesso che Steffy ha ammesso la sua dipendenza, bisogna aiutarla a disintossicarsi è necessario stare vicino a lei in modo che possa guarire il prima possibile e tornare anche a prendersi cura della piccola Kelly. Shauna e Quinn nonostante tutto parlano delle loro intenzioni a Ridge…Che cosa farà il Forrester, accetterà questa proposta? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire i dettagli!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".