Una vita anticipazioni: Laura deve uccidere Felipe mentre Camino piange Ildefonso

Purtroppo non ci sono buone notizie per Camino. Da giorni la ragazza non aveva notizie di suo marito e a quanto pare, quello che temeva è accaduto. Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 ottobre 2021. Nella prossima puntata della soap capiremo che cosa è successo a Ildefonso e anche che cosa ne sarà di Felipe? Velasco non vuole sentire ragioni: l’avvocato deve morire e Laura non se la caverà fino a quando non avrà portato a termine il suo compito. Su questo Felipe non transige e vuole che la ragazza vada fino in fondo con la sua missione. Deve uccidere Felipe e deve farlo il prima possibile. Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 27 ottobre 2021, con la seconda parte dell’episodio 1266 di Acacias 38 e i colpi di scena che come sempre non deludono il pubblico che segue con passione la soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 ottobre 2021

Laura e Velasco si trovano in camera di Felipe, in ospedale. L’avvocato le ordina di togliere la vita a Felipe, altrimenti Lorenza ne pagherà le conseguenze. Rimasta sola, Laura si accinge a fare ciò che deve, ma viene interrotta da Genoveva. Poco dopo Felipe si risveglia dal coma, ma sembra non riconoscere nessuno. Armando va a casa di Camino e la informa che il cadavere di Ildefonso è stato trovato annegato nel fiume. Il fatto che Felipe abbia perso almeno per ora la memoria, mete Laura al riparo dalle possibili accuse. Se l’uomo avesse ricordato tutto, per lei non ci sarebbe stato scampo. Bisogna ora capire se i danni sono permanenti oppure no e bisogna anche comprendere che cosa ricorda e cosa no l’avvocato. Una cosa è certa: Genoveva porrebbe riavere l’uomo che amava tutto per se e ricominciare con lui una nuova vita. Ma andranno davvero così le cose, e Velasco che cosa farà, starà a guardare? Camino è sotto shock perchè sa bene che la morte di Ildefonso si lega alle cose che lei ha detto ad Anabel e all’umiliazione pubblica che il ragazzo ha dovuto subire. Non sarà facile per lei andare avanti…Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su canale 5.

