Beautiful anticipazioni: matrimonio bis per Ridge e Shauna mentre Brooke si dispera

Brooke non riesce a credere a quello che Ridge le ha detto: un altro matrimonio con Shauna, questa volta davanti alla famiglia. La Logan è davvero scioccata da quello che il Forrester le ha detto e ribadisce alcuni concetti: è stato usato, era ubriaco, è stato in qualche modo manipolato e non è possibile che accetti di farlo di nuovo. Ridge le dà in qualche modo ragione e conferma di non ricordare nulla ma a quanto pare, anche per questo vuole sposarsi di nuovo, perchè crede che rivivendo quelle emozioni, possa ricordare quello che è successo. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 29 ottobre 2021. Il mese per la soap americana si chiuderà quindi con questo matrimonio bis per Shauna e Ridge? La mamma di Flo non vede l’ora di sposare l’uomo della sua vita, e questa volta a casa di Eric, una cosa che ha ancora più significato per lei e anche per Quinn che sta per ottenere tutto quello che ha da sempre voluto. Ma questo matrimonio alla fine si farà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 ottobre 2021

Nella prossima puntata di Beautiful vedremo il tentativo di Brooke di fermare Ridge ma l’uomo a quanto pare non vuole sentire ragioni. Anche se Steffy sta affrontando un momento complicato, lo stilista decide di andare lo stesso fino in fondo a questa cosa con Shauna e accetta la proposta che lei ha fatto, quella di sposarsi con una bella cerimonia in famiglia. Ridge del primo matrimonio non ricorda nulla perchè non sa di esser stato ingannato. Potrebbe adesso ricordare qualcosa? Nel frattempo Quinn non perde tempo e cerca di parlare con la sua eterna nemica. Vuole mettere le cose in chiaro con Brooke: adesso che Ridge e Shauna stanno per sposarsi anche a Los Angeles, rinnovando le loro promesse d’amore, lei non farà più parte della famiglia, è arrivato il momento di farsi da parte. Brooke non riesce a credere che tutto questo stia succedendo davvero e invece le cose stanno proprio in questo modo! Il matrimonio quindi si farà oppure no? Appuntamento alle prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni dettagli.

