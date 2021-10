Una vita anticipazioni: Felipe ha davvero perso la memoria? La reazione di Velasco

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Non mancano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Come avrete visto purtroppo di recente sono successe anche cose molto brutte: una su tutte la morte di Ildefonso. Camino deve fare i conti con quello che è successo e con il possibile suicidio di suo marito. Ma Ildefonso si è davvero tolto la vita o dietro questa storia c’è anche altro? Camino si sente davvero in colpa per quello che è accaduto, visto che sono state le sue rivelazioni fatte ad Anabel a provocare tutto questo. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 29 ottobre 2021, ci rivelano inoltre che Felipe inizia a stare meglio ma è evidente che non ricordi nulla. In pratica ha perso la memoria degli ultimi 10 anni di vita, per cui non sa neppure chi sia Genoveva. Questo potrebbe essere un bene per la dark lady pronta a riconquistare l’uomo che ha sempre amato. Un male o forse un bene anche per Laura: adesso che Felipe non si ricorda nulla di lei, di Marcia e di tutto quello che è successo nel recente passato, forse non sarà costretta a ucciderlo. Velasco però si rende conto che Genoveva potrebbe voler stare con l’avvocato ora, che cosa farà? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, iniziando proprio dalla puntata di domani, ecco le ultime news per voi. Vi ricordiamo che domani, come sempre alle 14,10 andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1267 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 ottobre 2021

Grazie al successo del discorso di Antonito, il partito conservatore gli chiede di parlare anche alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Vedendo il marito molto agitato, Lolita gli propone di rivolgersi a una sorta di guaritore di Cabrahigo, chiamato Aquilino “il Muto”. Liberto va in ospedale per assicurarsi che Felipe stia bene. L’avvocato sorride ed è sereno anche se come il marito di Rosina apprende subito, non ricorda molto. E anche Genoveva sembra essere felice di questa nuova situazione: Felipe non ricorda nulla, adesso potrà raccontare tutta la sua versione dei fatti. Ma Felipe si fiderà delle parole della donna o si farà raccontare quello che vuole, dai suoi veri amici. Ma soprattutto: siamo davvero sicuri che Felipe abbia perso la memoria e che non stia fingendo? Potrebbe essere una tattica per cambiare le carte in tavola visto che tra l’altro, qualcuno ha tentato di ucciderlo…Intanto Camino va da Anabel e disperata le racconta quanto successo. I familiari di Ildefoso accusano la ragazza per quello che è accaduto… Velasco deve decidere che cosa fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10. Vi ricordiamo che con la puntata del venerdì si chiude la settimana della soap spagnola che torna poi lunedì con un nuovo episodio.

