Beautiful anticipazioni: Ridge pronto al matrimonio bis ma Eric frena

Quinn non può neppure immaginare che il suo più grande nemico sia Eric. Sa bene che suo marito non ha mai approvato la relazione tra Shauna a Ridge e che ha sempre fatto il tifo per Brooke, ma forse non immagina fino a che punto il Forrester senior ha intenzione di andare. Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 ottobre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo se alla fine questo matrimonio si farà oppure no. Abbiamo infatti visto Brooke chiedere a Ridge di ripensarci, lo stesso ha fatto anche Carter che ha invitato il suo amico a riflettere su questa decisione. Carter è convinto, come Eric e molte altre persone della famiglia, che Ridge stia commettendo un errore visto che è ovvio che sia innamorato di Brooke. E non si riesce a capire il perchè di questa scelta dello stilista. Ma Ridge dice di avere tutto sotto controllo, che cosa significherà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 30 ottobre 2021 su Canale 5. Beautiful andrà come sempre in onda al sabato e poi si tornerà invece lunedì pomeriggio.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 ottobre 2021

Eric continua a credere che Ridge stia andando nella direzione sbagliata. Da sempre pensa che nella vita di suo figlio ci sia posto solo per Brooke e decide quindi di ribadire questo concetto. Parlando con Ridge gli dice che forse sta commettendo un errore con la scelta di sposare Shauna. Le parole di Eric serviranno a far capire a Ridge che forse questo non è il momento per un secondo matrimonio con la madre di Flo? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni dettaglio. E continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre aggiornati su quello che succede a Los Angeles!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".