Una vita anticipazioni: Felipe è smemorato ma Velasco lo vuole morto

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 1 novembre 2021? Giorno rosso sul calendario ma si va in onda lo stesso con la classica programmazione di Canale 5 che non si ferma. La soap spagnola torna quindi il primo novembre con un nuovo episodio . Precisamente nella puntata di lunedì pomeriggio vedremo la prima parte dell’episodio 1268 di Acacias 38. Come sta Felipe? Ha davvero perso la memoria o sta fingendo di non ricordare la sua vita al fianco di Genoveva per essere più al sicuro e trovare il vero assassino di Marcia? Se lo chiederà ancora per qualche tempo il pubblico di Canale 5 pronto a studiare tutte le mosse dell’avvocato che al momento sembra davvero avere una amnesia. E Velasco che cosa farà? Deciderà di andare avanti con il suo piano diabolico costringendo Laura a uccidere Felipe oppure no? Intanto ad Acacias 38 non mancano i pettegolezzi e in particolare si parla di quello che è successo a Ildefonso. Il marito di Camino si è davvero suicidato? La ragazza è sotto shock e si sente in colpa per quello che è successo al giovane marito…

Una vita anticipazioni: la trama del primo novembre 2021

Era prevedibile che la perdita di memoria di Felipe avrebbe avuto delle conseguenze. E infatti l’uomo ha perso un bel pezzo di ricordi ed è ancora fermo all’omicidio di Clelia tra l’altro. Crede ancora che sia stato Ramon a uccidere sua moglie mentre come ben sappiamo, dopo aver avuto un confronto con l’uomo, anni dopo la morte di sua moglie, ha capito quello che era realmente successo. Ma oggi Felipe non lo ricorda più ed è per questo che in ospedale, quando Rosina e Liberto lo vanno a trovare, ha una vera e propria crisi. L’Alvarez-Hermoso, a causa dell’amnesia, è convinto infatti che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon sia colpevole dell’omicidio di Celia. Liberto e Rosina provano a spiegare all’avvocato quello che è successo ma Felipe è furioso. Camino, distrutta per la morte di Ildefonso, non vuole accettare l’eredità che le spetterebbe di diritto. Felicia insiste perché la accetti e questo scatena nella ragazza un profondo astio nei confronti della madre. Anabel cerca di stare vicino a Camino ma non è facile visto che entrambe si sentono in colpa per quello che è stato il destino di Ildefonso. A quanto pare anche se Felipe ha perso la memoria, Velasco lo vuole lo stesso morto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio alle 14,10 come sempre su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata della soap spagnola. Non perdete le nostre anticipazioni per avere sempre le ultime news da Acacias 38.

