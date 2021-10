Beautiful anticipazioni: Shauna divorata dai sensi di colpa, Katie sente tutto

Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Beautiful. La soap americana ci aspetta lunedì 1 novembre 2021. Non cambia il palinsesto di Canale 5, stando almeno alle ultime notizie, dovremmo vedere la classica programmazione nonostante sia un giorno di festa. Ed è per questo che vi raccontiamo quello che accadrà nella prossima puntata. Come avrete visto, sta per arrivare il momento in cui Ridge e Shauna si sposeranno davanti a tutti, anche a Los Angeles dopo il matrimonio che è stato celebrato a Las Vegas. Un matrimonio del quale Ridge non ricorda nulla e c’è un motivo. Ridge infatti non sa di esser stato ingannato. Non solo era ubriaco quella notte pazza, ma non ha mai neppure firmato i documenti per divorziare da Brooke. Sono state Shauna e Quinn a organizzare tutto ed è stata la madre di Flo a mandare di documenti a Carter che poi ha messo insieme tutto e ha quindi messo fine legalmente al matrimonio tra Ridge e Brooke. Il Forrester non sa nulla di tutto questo. Adesso che si avvicina però il momento del matrimonio, Shauna inizia a ripensare a quello che è stato…

Beautiful anticipazioni: la trama del primo novembre 2021

Il mese di novembre per la soap americana in Italia si aprirà con i sensi di colpa di Shauna. La donna infatti vorrebbe che il matrimonio tra lei e Ridge fosse pulito e per questo vorrebbe raccontargli quello che è successo davvero. Non se la sente di andare avanti con le bugie. Quinn cerca di far capire a Shauna che non è il caso di tirarsi indietro e che bisogna andare avanti. Le due donne non sanno però che mentre parlano, c’è Katie che sta ascoltando tutta la conversazione…La sorella di Brooke capirà che alla base di questo matrimonio c’è solo un grande inganno? Lo dirà alla Logan o magari a Ridge o sceglierà di tacere? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap americana, continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere più che informati!

