Beautiful anticipazioni: Katie potrebbe far saltare il matrimonio di Ridge e Shauna

Shauna non ha lo stesso carattere di Quinn, anche se si è fatta molto influenzare dalla Fuller negli ultimi mesi. In fondo un cuore ce l’ha ed è per questo che vorrebbe dire a Ridge tutto. Vorrebbe raccontargli quello che è davvero successo a Las Vegas prima del matrimonio in modo che possa essere poi lui a decidere che cosa fare. Ma Quinn la blocca…Quello che però la donna non sa è che Katie ha ascoltato parte della conversazione e ha capito che dietro a questa storia c’è qualcosa di losco. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani 2 novembre 2021. Oggi le soap di Canale 5 sono regolarmente in onda nonostante il giorno di festa, anzi. Per Una vita grande spazio in questo pomeriggio visto che la soap spagnola va in onda al posto di Uomini e Donne…Ma adesso torniamo a Los Angeles, alla fine questo matrimonio si farà oppure no? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 novembre 2021

Quinn Fuller affronta i rimorsi di Shauna, che vuole confessare tutto a Ridge per non basare il loro futuro su un castello di bugie. Quinn cerca di far ragionare l’amica, non sapendo che Katie da dietro a una porta sta origliando il dialogo e sta dunque scoprendo la verità sul matrimonio di Shauna e Ridge a Las Vegas. Le due donne in video chiamata hanno parlato di quello che è successo con Ridge e a quanto pare Katie è riuscita a capire quel che basta per poter raccontare tutta la verità a Ridge. Nel frattempo anche Brooke cerca un modo per impedire questo matrimonio anche se non sa che cosa fare. Ci ha provato anche Eric ma Ridge ha intenzione di andare dritto per la sua strada.

Le nozze si faranno o non si faranno? Il matrimonio sarà interrotto? Sarà celebrato? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli con le ultime news dal mondo di Beautiful. Appuntamento a domani, ore 13,40 con una nuova puntata da non perdere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".