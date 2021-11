Una vita anticipazioni: Felipe pronto a partire con Genoveva, Velasco trema

Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? Nel pomeriggio del primo novembre il pubblico di Canale 5 ha fatto una vera e propria indigestione, sono andati infatti in onda due episodi e mezzo di Una vita. La soap infatti ha preso il posto di Uomini e Donne e di Amici. Non ci resta quindi che fare ordine e capire che cosa succederà nella puntata di domani, 2 novembre 2021! Il pomeriggio del primo novembre abbiamo visto la seconda parte dell’episodio 1268 di Acacias 38 e poi gli episodi 1269 e 1270. Per cui domani, sempre che non ci siano cambiamenti nella programmazione, dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1271 di Acacias 38. Ma ricapitoliamo quanto accaduto nelle ultime puntate della soap spagnola.

Velasco minaccia di nuovo Laura: se non ucciderà Felipe, lei e Lorenza faranno una brutta fine. Alvarez-Hermoso, a causa dell’amnesia, pensa che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon abbia ammazzato Celia. Camino, tristissima per la morte di Ildefonso, non vorrebbe accettare l’eredita’ che le spetterebbe di diritto. Felicia insiste affinché invece la accetti e ciò scatena nella ragazza un profondo odio verso la madre. Felipe propone a Genoveva di fare un viaggio insieme; successivamente la donna, pressata da Velasco, ammette di provare ancora qualcosa per il marito, ma sostiene anche di sapere che è una situazione momentanea e chiede dunque al suo “corteggiatore” di avere pazienza e di aspettarla… E domani che cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 novembre 2021

Agli occhi delle signore del quartiere, i sentimenti di Genoveva per Felipe sono chiari: la donna si sta prodigando per lui in ospedale; Velasco viene a saperlo ed è sempre più geloso. Genoveva prova a fargli capire che sta fingendo, che in realtà ama lui ma le cose sono molto complicate…Bellita usa l’unguento consigliatole da Aquilino di Cabrahigo, ma Alodia la mette in guardia: forse quel preparato non fa che peggiorare la situazione. Felicia consegna le chiavi e i libri contabili del ristorante ai nuovi proprietari. La foto di Antonito con la collana di amuleti di Aquilino finisce sul giornale.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che il 2 novembre vedremo la classica programmazione della soap spagnola!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".