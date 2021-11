Beautiful anticipazioni: il matrimonio di Ridge e Shauna sta per saltare. Katie confessa

Come avrete visto, Eric alla fine ha fatto i complimenti a Quinn per tutto quello che è stata capace di organizzare per il matrimonio di Ridge e Shauna. La Fuller sembra essere davvero felicissima e non vede l’ora che Ridge e Shauna si giurino di nuovo amore eterno, questa volta davanti a tutti. Lei e Shauna però non possono immaginare quello che sta succedendo a pochi passi da loro. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani,3 novembre 2021, infatti ci rivelano che mentre Quinn attende a casa di Eric l’arrivo della sua amica in abito da sposa, in ufficio, Ridge sta ascoltando le parole di Katie. La Logan infatti, ha sentito Quinn e Shauna parlare di quello che è successo a Las Vegas e di quello che hanno fatto alle sue spalle. Ridge adesso ha le prove per credere finalmente a quello che Brooke gli ha sempre detto. Ha parlato di come Quinn e Shauna lo hanno ingannato. Non voleva crederci ma a quanto pare adesso, dopo quello che gli ha detto Katie, sa che qualcosa non è andato come immaginava… Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 novembre 2021

Mentre Carter ed Eric si preparano ad accogliere Ridge in casa per questo matrimonio, lo stilista sta mettendo insieme i tasselli con Katie. Mette insieme tutte le rivelazioni fatte e cerca di capire quello che è successo con Shauna. Intanto Eric e Carter sembrano essersi rassegnati per quello che sta per succedere. Se Ridge vuole sposare Shauna, loro staranno al suo fianco…La mamma di Flo si prepara per arrivare a casa di Erico con il suo abito da sposa e sposare di nuovo Ridge. Ha messo da parte i rimorsi. Ma questo matrimonio alla fine si farà o non si farà?

L’appuntamento con Beautiful è come sempre per domani alle 13,40 con una nuova puntata da non perdere su Canale 5. E continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati.

