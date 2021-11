Una vita anticipazioni: Felipe follemente perso di Genoveva, Marcos l’uomo del mistero

Genoveva proprio non se l’aspettava di poter avere una nuova possibilità con Felipe, le cose stanno andando benissimo. E se anche l’uomo non ricorda che erano sposati, a lei poco interessa perchè Felipe sembra adorarla e lei non ha intenzione di sprecare questa nuova opportunità. Velasco però non demorde e non ha nessuna intenzione di restare a guardare, anche per questo, è pronto a far uccidere Felipe, anche se non sarà lui a macchiarsi le mani di sangue. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di domani, 3 novembre 2021. Un nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5 e non potevano mancare le nostre anticipazioni…Come avrete visto, Camino sta facendo i conti con il dolore per la morte di Ildefonso, trovando appoggio solo su Anabel, alla quale tra l’altro ha anche detto di essere innamorata di una donna. Per Antonito, a causa di sua moglie, ci sono dei nuovi problemi con il partito…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani!

Una vita anticipazioni: la trama del 3 novembre 2021

Servante ha già messo da parte il suo progetto politico per concentrarsi sulla nascitura Associazione dei proprietari di locande e pensioni. Josè Miguel scopre con orrore che Bellita si è ritrovata con la voce roca dopo che si è affidata ai rimedi casalinghi del guaritore di Cabrahigo e teme ripercussioni per la carriera della moglie. Tra l’altro Bellita ha una serie di impegni che potrebbe non portare a termine…Ad Acacias si sparge la voce che Felicia ha venduto il ristorante e l’accoglienza dei residenti nei confronti dei nuovi proprietari non pare essere delle più calorose; la donna, intanto, annuncia a Marcos di essere pronta a dargli una risposta definitiva in merito alla proposta di matrimonio. Ma chi segue la soap di Canale 5 sa bene che il padre di Anabel non è onesto come tutti pensano e che sta nascondendo qualcosa, ma cosa? Velasco incarica un suo scagnozzo di inscenare un furto in casa di Genoveva, per costringerla a lasciare l’ospedale e dare modo a Laura di eliminare una volta per tutte Felipe.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 3 novembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

