Beautiful anticipazioni: Brooke vuole impedire le nozze, Katie le fa un assist

Zoe e Carter aspettano insieme a Eric e Quinn l’arrivo degli sposi. Carter continua a credere che questo matrimonio non dovrebbe farsi, convinto del fatto che Ridge ami ancora Brooke. Le nozze si faranno oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 4 novembre 2021. Come avrete visto, alla fine Quinn sembra aver convinto Carter ed Eric che si sono rassegnati. Se alla fine lo stilista vuole sposare di nuovo Shauna lo farà senza intromissioni. Quinn ha fatto tra l’altro tutto un discorso sul fatto che Brooke non è una dea, che anche lei ha i suoi punti deboli oltre a tanti difetti e che in fondo, Shauna, potrebbe essere la persona giusta per stare al fianco di Ridge. La Fuller non immagina però che mentre lei a questi discorsi a Carter, e si prepara ad accogliere la sua grande amica, Ridge sta invece parlando con Katie che ha ascoltato qualcosa di compromettente…Cosa succederà adesso? Ridge dopo aver ascoltato le parole di Katie, deciderà di annullare il matrimonio con Shauna? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 novembre 2021

Mentre Brooke ha tutte le intenzioni di fare in modo che Shauna e Ridge non si sposino, Katie racconta a Ridge quello che ha sentito con le sue orecchie e gli parla di quello che la mamma di Flo e la moglie di Eric si sono detti nella video chiamata. In un primo momento sembra che Ridge nonostante tutto intenda portare a termine le nozze con Shauna e che la storia con Brooke sia finita. Quinn lo dice soddisfatta a Brooke, che a quel punto tenta di fermare la cerimonia…Che cosa succederà in casa di Eric dobbiamo aspettarci una cerimonia oppure tutto salterà? Non ci resta che seguire i prossimi episodio di Beautiful i colpi di scena che non mancheranno!

