Una vita anticipazioni: Laura deve soffocare Felipe non c’è più tempo

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 4 novembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1271 della soap spagnola e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per succedere in Spagna. Avrete visto che nonostante Felipe abbia perso la memoria, Velasco lo vuole lo stesso morto. Infatti Genoveva si è riavvicinata al suo ex marito, che adesso sembra provare dei nuovi sentimenti per lei. Genoveva ha chiesto all’avvocato del tempo, per capire che cosa fare ma Velasco non vuole essere la ruota di scorta di nessuno ed è per questo che ordina a Laura di uccidere Felipe. La ragazza non sa che cosa fare, non vuole commettere un omicidio…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 novembre 2021

Genoveva in ospedale continua a prendersi cura di Felipe, felicissima di avere di nuovo una relazione stabile con lui. Le cose tra l’altro vanno anche meglio di prima, adesso Felipe stravede per lei e sono felici di poter costruire un futuro insieme. Ma la cosa non va bene a Velasco che si aspetta di vedere l’avvocato morto. Laura adesso deve decidere che cosa fare…Giacinto va in ospedale da Genoveva per dirle che in casa sua sono entrati dei ladri. Il piano di Velasco sembra essere andato a buon fine, adesso manca solo la mossa di Laura. La domestica non può che obbedire agli ordini di Velasco e quindi si reca in ospedale per compiere l’omicidio. Con un cuscino in mano, cerca di soffocare Felipe. Come andrà a finire, si farà questo omicidio? Non ci resta che scoprirlo con le imperdibili prossime puntate di Una vita che ci aspettano come sempre alle 14,10 su Canale 5.

