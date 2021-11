Beautiful anticipazioni: per Brooke il matrimonio non s’ha da fa, Ridge decisivo

Questo matrimonio non s’ha da fa! E’ la convinzione di Brooke che, come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful, si è presentata a casa di Eric per fermare tutto. Ad accoglierla ha trovato Quinn che le ha fatto notare che è stata lei per l’ennesima volta ad allontanare Ridge. La Fuller ha rinfacciato molte cose a Brooke dicendole che ha buttato all’aria tante ma tante occasioni e che adesso è arrivato il momento di lasciare che sia Shauna a stare al fianco di Ridge. Ma questo matrimonio alla fine si farà o non si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 5 novembre 2021. Il faccia a faccia tra Quinn e Brooke va avanti e la Logan chiede di annullare la cerimonia. Non sa che a pochi passi da lei, Katie e Ridge stanno parlando di quello che la donna ha sentito dire a Quinn. Ridge è turbato dalle rivelazioni fatte da Katie e adesso tocca a lui prendere una decisione, che cosa ne sarà di questo matrimonio, si farà o non si farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 novembre 2021

Mentre Brooke cerca di dimostrare a tutti che questo matrimonio non si può celebrare, tutti gli invitati sono arrivati a casa e si aspettano di vedere Shauna e lo stilista all’altare. Ma non sanno che quello che Katie ha detto a Ridge ha cambiato davvero tutto. Ed è anche per questo che Ridge deciderà di incontrare Shauna prima di arrivare davanti al celebrante, per chiarire con lei ogni dettaglio di questa vicenda. Vuole sapere tutto sul matrimonio a Las Vegas, sul suo piano, su quello che Quinn le ha detto di fare. Per Shauna, che da tempo si sente in colpa, forse è davvero arrivato il momento di dire tutta la verità anche se questo potrebbe significare perdere Ridge per sempre. Per Shauna forse è arrivato il momento di mettere fine a questo teatrino. Lei ama davvero Ridge e non accetta di avere un matrimonio basato sulla menzogna. Come andrà a finire? Appuntamento a domani per il gran finale…

