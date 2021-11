Una vita anticipazioni: Felipe recupererà la memoria? I ricordi sono ancora sfocati

Felipe si trova ancora in ospedale dove sta ricevendo tutte le cure e le attenzioni che servono da parte di Genoveva. Ma per l’avvocato improvvisamente cambia tutto. L’uomo ascolta infatti una conversazione tra Genoveva e Susana e capisce che ha perso la memoria e che non ricorda molte cose importanti della sua vita. Nel frattempo Laura e Genoveva si sono alleate contro Velasco, ma che cosa faranno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 8 novembre 2021. Anche questa settimana infatti niente week end per la soap spagnola che ci aspetta lunedì con un nuovo episodio da non perdere. Siamo arrivati alla seconda parte dell’episodio 1272 di Acacias 38 e i colpi di scena non mancheranno…I Dominguez sono disperati e sono sul punto di annullare i concerti di Bellita, ma a un tratto il dottor Puerta, un’eminenza nel campo delle patologie dell’apparato fonatorio, si presenta alla loro porta. Come andrà a finire? Scopriamolo con le anticipazioni: eccole per voi.

Una vita anticipazioni: Felipe ricorderà tutto di nuovo?

Genoveva e Susana parlano di quelle che sono le condizioni di salute di Felipe pensando che lui stia dormendo ma in realtà l’avvocato è sveglio e ascolta tutto, rendendosi conto di parte di quello che sta accadendo nella sua vita. Antonito è ottimista riguardo al risultato delle elezioni ed è felice delle attenzioni che riceve da tutti i vicini di Acacias. Ramon, però, gli dice di rimanere con i piedi per terra; dopo una piccola discussione, il giovane sviene. Almeno per il momento, Felicia non ha intenzione di sposare Marcos e l’uomo sembra essere quindi intenzionato a lasciare la Spagna. Felicia cerca di stare vicino a Camino ma sua figlia si chiude e non vuole parlare con lei. Genoveva intanto promette a Laura che le sarà di aiuto e non la lascerà sola si prenderà cura come potrà della sorella Lorenza. E Velasco, che cosa faranno con l’avvocato? Lo scopriremo solo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita. Appuntamento a lunedì 7 novembre per scoprire tutte le novità sulla soap spagnola.

