Beautiful anticipazioni: Eric sotto shock scopre il vero volto di Quinn

E alla fine Ridge con una bella rosa rosa ha riconquistato il cuore di una Brooke che si stava disperando in lacrime, consapevole di aver perso per sempre l’uomo che amava. Mai dire mai, alla fine la Logan ha avuto la sua rivincita: “Ci sei sempre stata tu” le ha detto il suo Ridge e il finale, almeno per il momento, vede il trionfo dell’amore tra i due. Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful di lunedì 8 novembre 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Mentre Ridge e Brooke si godono il loro ritrovato amore, Quinn deve raccogliere i cocci e subire una pesante umiliazione. Ma non solo. Shauna non starà zitta…Non finisce qui perchè il colpi di scena non mancano mai a Los Angeles. Carter ha ricevuto la visita di Zende che è tornato ma non ha più l’anello al dito. Lui e Nicole si sono lasciati. Zenze è tornato per restare, la relazione tra Carter e Zoe adesso potrebbe essere a rischio? Non ci resta adesso che scoprire le anticipazioni per la puntata di Beautiful che torna come sempre lunedì alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama dell’8 novembre 2021

Quinn pensava di aver messo su il piano perfetto, di aver fatto fuori Brooke dalla famiglia Forrester ma anche questa volta ha toppato in pieno. Tra l’altro quando Shauna l’ha chiamata per dirle quello che aveva deciso di fare con Ridge l’ha anche accusata di averla usata. Non era un piano che serviva per far innamorare Ridge ma era tutto un diabolico disegno per eliminare Brooke dalla vita dello stilista. Shauna si sente usata e fa delle pesanti accuse alla Fuller. E per l’ennesima volta c’è qualcuno che ascolta la conversazione tra loro. La telefonata infatti viene ascoltata da Eric che stenta a credere alle parole delle due donne. Non riconosce Quinn, non pensava che sua moglie potesse arrivare a tanto e invece...Il Forrester resta sconvolto da quello che sente…Che cosa deciderà di fare adesso? Appuntamento a lunedì con una nuova imperdibile puntata della soap americana.

