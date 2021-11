Beautiful anticipazioni: Eric deluso da Quinn potrebbe pensare al divorzio

Tutti pronti per scoprire che cosa ne sarà adesso di Quinn dopo che Brooke ha scelto di dichiarare il suo amore a Brooke, lasciando da parte Shauna? La Fuller proprio non se lo aspettava ma quello che non immaginava è anche il resto. Non sapeva che Eric stesse ascoltando una sua conversazione con l’amica. E adesso per Quinn potrebbero esserci delle conseguenze di non poco conto. Che cosa accadrà? E cosa potrebbe succedere tra Zoe e Zende, sembra che tra i due ci sia un certo feeling…Intanto Eric ripensa alle parole che ha sentito dire a sua moglie al telefono. Quali saranno le sue reazioni? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 9 novembre 2021 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 novembre 2021

Mentre Eric stenta ancora a credere che sua moglie possa aver organizzato tutto quel piano diabolico contro Brooke, in modo da mettere Ridge con le spalle al muro, Quinn deve fare i conti con la realtà: per lei è arrivata una sonora sconfitta. Ridge ha informato Carter di quello che è successo e gli ha anche chiesto di procedere con l’annullamento del matrimonio tra lui e Shauna. A Carter quindi adesso non resta che fare tutte le procedure del caso in modo che Ridge a questo punto, possa di nuovo sposare la sua Brooke. Mentre tra Carter e Zoe le cose stavano iniziando a funzionare, a Los Angeles arriva Zende, che è single e anche sempre molto affascinante tanto che la giovane, sembra non resistere…Ma non stava nascendo qualcosa tra lei e Carter? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful da non perdere!

Appuntamento come sempre a domani, ore 13,40 con una nuova puntata di Beautiful in onda come sempre su Canale 5 alle 13,40.

