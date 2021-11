Una vita anticipazioni: Felipe potrebbe ricordare? Genoveva studia un nuovo piano

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Laura e Genoveva hanno stretto una nuova alleanza ma come andrà a finire tra di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap spagnola vedremo Genoveva mettere su un nuovo piano perchè adesso ha un nuovo nemico: Velasco. La donna al momento può contare sul fatto che Felipe non ricorda nulla ma siamo davvero sicuri che questa amnesia del bell’avvocato durerà ancora a lungo? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1273 di Acacias 38, ancora una volta, assolutamente da non perdere.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 novembre 2021

Felicia chiede a Camino di partire insieme a lei per Santander, ma la giovane è ancora infuriata con la madre e non vuol saperne! Bellita si fa visitare da un medico e si sente dire che l’unico modo per non perdere del tutto la voce è tenerla a riposo a lungo. Antonito è fiducioso del risultato delle elezioni e si crogiola nelle attenzioni che riceve da tutti i vicini. Ramon gli consiglia di restare con i piedi per terra e dopo una piccola discussione, il giovane sviene. Genoveva promette a Laura che, in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco, proteggerà sua sorella Lorenza. I Dominguez sono disperati e sono sul punto di annullare i concerti di Bellita, ma a un tratto il dottor Puerta, un’eminenza nel campo delle patologie dell’apparato fonatorio, si presenta alla loro porta. Genoveva va in ospedale a trovare Felipe, l’avvocato sembra essere molto sereno e la cosa fa star bene anche la donna che adesso spera di poter tornare presto a casa insieme a lui. Ma deve ancora rivolvere un grosso problema: che cosa farà con Velasco?

Non ci resta che continuare a seguire le prossime puntate di Una vita. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5 con la soap spagnola che piace tanto al pubblico.

