Beautiful anticipazioni: Eric liquida Quinn, questa volta è per sempre

Nuovi arrivi a Los Angeles e coppie che potrebbero vacillare: che cosa succederà tra Zende e Zoe? I due potrebbero provare qualcosa e mettere quindi a rischio la storia della giovane stilista con Carter? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 10 novembre 2021. Arrivano come sempre le ultime news dagli Stati Uniti che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap americana, come sempre imperdibile. I colpi di scena non mancano mai e nei prossimi episodi dovremo capire come sta Steffy dopo che tutti hanno scoperto la sua dipendenza e anche che cosa farà Eric, dopo aver capito che sua moglie Quinn ha cercato di ingannare in tutti i modi Ridge insieme a Shauna mettendo in piedi un teatrino davvero assurdo…Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 novembre 2021

Eric ci ha anche provato ad ascoltare il discorso di Quinn che ha spiegato le sue ragioni ma non vuole in nessun modo essere al suo fianco in questa storia. Non riesce a credere che Quinn abbia costretto Shauna a prendere il cellulare di Ridge e fingere di essere lui per far firmare i documenti del divorzio. Questa volta Quinn ha davvero passato il segno e le sue scuse, i suoi discorsi, non servono davvero a nulla. Eric questa volta vuole mettere un punto: non ha intenzione di avere al suo fianco una donna di questo genere. Negli ultimi anni, anche se tutti gli dicevano che non era così, Eric ha sempre pensato che sua moglie fosse cambiata ma Quinn è rimasta la stessa persona di sempre, disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole. E in questo caso il suo scopo era quello di allontanare Brooke dalla famiglia. Eric non lo accetta e mette fine al suo matrimonio con Quinn e questa volta, sembra essere un addio.

Quinn è passata dal realizzare il suo sogno più grande, vedere Shauna e Ridge sposati e Brooke fuori dalla famiglia, a ritrovarsi con i bagagli da fare e senza più un marito. Che cosa succederà adesso? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.

