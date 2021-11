Una vita anticipazioni: il nome di Marcia agita Felipe che potrebbe ricordare

Laura ha deciso di allearsi con Genoveva e come avrete visto nelle ultime puntate della soap spagnola Una vita, le ha detto tutto su quello che Velasco ha fatto negli ultimi mesi. Genoveva si è resa conto di essersi fidata della persona sbagliata ma è già pronta per fare di tutto per fermarlo. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani, 10 dicembre 2021. Come avrete visto negli ultimi episodi di Acacias 38, Bellita ha dei seri problemi con la voce e ha paura di non poter più esibirsi. Felicia invece, dopo aver venduto la locanda, aveva pensato che la soluzione migliore per lei e per Camino sarebbe stata quella di tornare a Santander, dove hanno i loro ricordi e c’è anche una casa pronta ad aspettarle. Ma la ragazza non ha nessuna intenzione di partite con sua madre e la tratta malissimo, per l’ennesima volta, provocando una reazione tragica in sua madre.

Non ci resta adesso che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani. Vedremo in onda su Canale 5, come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1273 di Acacias 38. Ecco per voi le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 novembre 2021

Fabiana va a trovare Felipe in ospedale, gli porta la sua torta preferita al cocco e gli racconta che c’era solo un’altra persona che sapeva farla così bene: Marcia. Questo nome suona familiare all’avvocato, ma la conversazione con Fabiana viene troncata dall’arrivo di Genoveva. In realtà però Felipe, quando sente il nome di Marcia ha un tuffo al cuore e forse ricorda qualcosa, di certo ha una strana sensazione. Ma comunque non immagina ancora tutto quello che è stato…Genoveva si rende conto che stava succedendo qualcosa in quella stanza ma non fa domande, almeno di fronte a Felipe… Escono i risultati elettorali: Antonito è stato eletto deputato per il partito conservatore. Per il momento non sembra che Felipe abbia ricordato nulla ma la sua amnesia durerà in eterno o prima o poi potrebbe tornare a ricordare? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli!

