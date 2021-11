Beautiful anticipazioni: per Quinn è finita, Ridge e Brooke più uniti che mai

Quinn pensava davvero di avere tutto sotto controllo ma aveva sottovalutato tante cose…E così si ritrova da un giorno all’altro quasi per strada, visto che Eric non sembra avere la minima intenzione di perdonarla. Che cosa ne sarà di lei? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 11 novembre 2021. Un altro episodio assolutamente da non perdere: come avrete visto tra Ridge e Brooke è tornato il sereno ma adesso la Logan vuole che chi ha sbagliato paghi. Sa bene che Shauna non avrebbe agito in quel modo se non fosse stata manipolata da una mente più diabolica che voleva ben altro. Voleva che Brokke non facesse più parte della famiglia ma ha davvero toppato alla grande…La Fuller ha cercato di spiegare in tutti i modi a Eric le sue ragioni, non rendendosi però conto che stavolta, il Forrester ha davvero intenzione di chiudere perchè l’ha fatta troppo grossa. Finirà davvero così questo matrimonio? Scopriamolo con le anticipazioni: eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 novembre 2021

Tornano quindi le nostre anticipazioni che ci rivelano le ultime news sulla soap americana più amata in Italia e che ci fanno capire quello che sta per succedere. Brooke e Ridge finalmente si sono ritrovati e hanno anche scoperto che probabilmente il loro matrimonio è ancora valido per cui non c’è bisogno di fare una nuova cerimonia. Carter ha infatti trovato il modo di annullare il matrimonio a Las Vegas tra Shauna e Ridge. L’amore a quanto pare, torna a trionfare. Quando ne vanno a parlare con Carter, l’uomo rivela a Brooke e a Ridge che possono stare tranquilli- E allora la Logan decide di avere un faccia a faccia con Quinn perchè questa volta l’ha davvero fatta grossa. Sarà costretta a lasciare la casa di Eric e a trovarsi anche un altro lavoro?Brooke vuole comunque un faccia a faccia con la sua nemica per dirle quello che pensa..Che succederà tra loro? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere come sempre tutti i dettagli!

