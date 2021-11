Una vita anticipazioni: Liberto sospetta di Genoveva e vuole fare qualcosa per Felipe

Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, Felipe quando ha sentito il nome di Marcia ha provato qualcosa che prima non aveva mai sentito, come se ricordasse dei pezzetti di passato. L’arrivo di Genoveva però ha impedito a Fabiana di rivelare a Felipe chi fosse davvero per lui Marcia. Dobbiamo aspettarci che nelle prossime puntate l’uomo si renda conto di quello che sta davvero succedendo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano intanto la trama della puntata di domani, 11 novembre 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1274 di Acacias 38 e i colpi di scena non mancheranno. Cercheremo anche di capire che cosa farà Felicia, dopo che Camino le ha detto di non avere intenzione di partite con lei. Cercheremo di capire che cosa succederà a Bellita e alla sua voce e che cosa faranno Genoveva e Laura per eliminare Velasco…Pronti quindi per le anticipazioni? Eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 novembre 2021

Quando Genoveva entra nella stanza di Felipe capisce che Fabiana gli ha detto qualcosa di strano. L’uomo comunque non sembra aver ricordato nulla ed è felice di poter riabbracciare Genoveva, il suo cuore ormai batte solo per la donna…Le parole di Fabiana si uniscono però a quello che Felipe ha ascoltato poche ore prima, quando sua moglie pensava che stesse dormendo: metterà insieme i tasselli anche se al momento non ricorda? Felicia torna alla locanda per capire come vanno le cose mentre Rosina e Lolita si godono i nuovi prodotti della pasticceria. La moglie di Antonito poi va a chiedere a Genoveva notizie sulle condizioni di salute di Felipe. Liberto decide di andare a parlare con Genoveva e le chiede se non sia il caso di raccontare a Felipe quello che c’era davvero tra di loro. La donna gli dice che i medici le hanno consigliato di non dire nulla, almeno per il momento, visto che l’avvocato sta bene e non apprezza neppure questo interessamento da parte di Liberto…Il marito di Rosina sa bene quello che Felipe pensava di Genoveva e non gradisce le bugie che lei gli sta raccontando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 11 novembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5, un altro episodio da non perdere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".