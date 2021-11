Beautiful anticipazioni: Steffy pronta a disintossicarsi

Quinn ha davvero fatto molto male i suoi calcoli e in poche ore, è passata dall’essere la migliore amica della nuova moglie di Ridge a una completa estranea per i Forrester. Eric infatti, non vuole sentire ragioni e non ha intenzione di perdonare la Fuller. Aveva pensato che sua moglie fosse cambiata in questi anni, ma si sbagliava. Quinn è rimasta sempre la stessa: egoista e manipolatrice…Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 12 novembre 2021. Siete pronti per scoprire che cosa ne sarà della Fuller ma non solo? Nelle prossime puntate di Beautiful si tornerà anche a parlare di Steffy… Vediamo quindi nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di domani della soap di Canale 5, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 novembre 2021

Penultimo appuntamento settimanale con la soap americana che poi ci aspetta anche sabato pomeriggio. Nella prossima puntata di Beautiful vedremo Steffy nel suo percorso di riabilitazione. La ragazza infatti, ammettendo di avere un problema serio di dipendenza, ha accettato la proposta avanzata dalla sua famiglia e si è recata in una clinica. Inizierà un percorso che le permetterà di tornare a essere la Steffy di sempre. In clinica riceve anche la visita di Finn e di Liam che le hanno promesso di restare al suo fianco in questo percorso. Steffy ne è felice, adesso vede le cose da un altro punto di vista e ha deposto l’ascia di guerra…Mentre Zoe sembra essere molto affascinata da Zende, Carter non se ne rende ancora conto e le rivela tutto quello che è successo tra Shauna e Ridge per spiegarle i motivi per i quali alla fine il matrimonio non si è fatto. Quello che nessuno al momento sa è che Eric e Quinn hanno litigato proprio in seguito a questa storia e che il Forrester non ha nessuna intenzione di perdonarla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 12 novembre 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.

