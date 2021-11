Una vita anticipazioni: Felipe ricorderà di Marcia ? Liberto è preoccupato

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita: Felipe ritroverà la memoria e ricorderà tutto quello che Genoveva ha fatto? Ricorderà che era in procinto di partire per Cuba per cercare la verità sulla morte di Marcia? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni iniziando con la trama per la puntata di Una vita di domani, 12 novembre 2021. Ultimo appuntamento settimanale con la soap spagnola che dopo la puntata di venerdì ci aspetta poi al lunedì come sempre alle 14,10. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1274. Come avrete visto, Felicia pensava di lasciare Acacias 38 insieme a Camino ma la ragazza non ha intenzione di andare con sua madre. E così forse Felicia potrebbe prendere in considerazione la proposta di matrimonio di Marcos. L’uomo tra l’altro, dopo il no di Felicia, pensava di lasciare la Spagna per tornare in Messico ma alla fine, visto che Anabel si trova bene in Spagna, ha deciso di restare…

Ma scopriamo adesso quello che succederà nella prossima puntata di Una vita con le anticipazioni e le ultimissime dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 novembre 2021

Marcos dice ad Anabel che potranno restare in Spagna. Forse Felicia ha solo bisogno di tempo e lui ha intenzione di conquistarla. A quanto pare non si arrenderà, è pronto a corteggiarla ancora! Anabel è felice di questa notizia perchè non voleva tornare in Messico. Felipe dopo aver parlato con Fabiana, cerca di ricordare qualcosa perchè quel nome, Marcia, continua a essere presente nella sua testa. Quando però Genoveva torna in ospedale per fargli visita non gliene parla. Bellita abusa del rimedio che le ha dato il dottore e, nonostante le renda la voce stridula, continua a ignorare le sue istruzioni. Armando annuncia a Liberto che partirà per una lunga missione segreta e gli chiede di stare vicino a Susana, ma anche di mantenere il riserbo. Anabel racconta a Camino di aver preso l’iniziativa con Miguel e di averlo baciato ed è anche per questo motivo che la ragazza non voleva lasciare la Spagna. Camino è felice di ascoltare che la sua amica ha qualcosa di bello da raccontare… Liberto intanto continua a chiedersi se sia il caso di lasciare Felipe nelle grinfie di Genoveva dopo tutto quello che lei gli ha fatto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 12 novembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Un’altra puntata davvero da non perdere con la soap spagnola.

