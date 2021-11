Una vita anticipazioni: Genoveva manipola Velasco e Felipe, due uomini ai suoi piedi

Non è facile per Genoveva gestire la situazione ma di certo la donna non si lascerà travolgere dagli eventi. Adesso che Felipe è dalla sua parte, non può commettere nessun passo falso, per questo motivo deve tenere a bada Velasco. Ma come farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 15 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che cosa farà Felipe una volta dimesso dall’ospedale. Per l’avvocato è arrivato il momento di tornare a casa anche se Genoveva ha in mente per lui qualcosa di diverso. Scopriamo tutti i dettaglio con la trama della puntata di Una vita in onda lunedì prossimo; vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1275 di Acacias 38, ecco le ultimissime per voi.

Una vita anticipazioni: Genoveva continua a manipolare Velasco e Felipe

Liberto confida a Ramon e José Miguel di essere preoccupato per come Genoveva sta tentando di manipolare Felipe, ma loro non sono dello stesso avviso. Liberto in realtà non sbaglia perchè se Genoveva avesse realmente voluto tutelare la salute di suo marito, gli avrebbe detto come stavano davvero le cose tra di loro e non avrebbe invece mentito. La situazione fa comodo alla donna perchè Felipe pensa di amarla e per lei, questo è ore visto quello che stava succedendo prima che Laura lo avvelenasse. Genoveva deve vedersela però con Velasco, adesso ha bisogno che l’avvocato stia dalla sua parte ma deve trovare il modo di fargli credere che provi qualcosa per lui…Intanto Felipe sta per essere dimesso. Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale; più tardi la donna invita Velasco e gli dice che suo marito è peggiorato ed è a un passo dalla morte.

Dopo aver parlato con Genoveva, Ramon e Liberto hanno qualche dubbio su quello che sta per succedere a Felipe. L’uomo deve sapere, secondo il loro parere, che tra lui e Genoveva non c’erano rapporti tanto che viveva in un’altra casa. La donna invece non sembra essere in nessun modo intenzionata a permettere che questo accada. Nonostante le cure del dottor Puerta, Bellita resta senza voce e non riesce più a cantare. Antonito viene eletto deputato del parlamento spagnolo, ma secondo Ramon da quando ha ottenuto l’incarico è diventato uno spaccone presuntuoso.

Per scoprire quindi che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita, non ci resta che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni e ricordarvi che la prossima puntata ci aspetta lunedì su Canale 5.

