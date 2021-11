Beautiful anticipazioni: Zoe e Zende pericolosamente vicini

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful. Bill continua a sentirsi in colpa per quello che è successo a Steffy. Prima ancora di sapere che la ragazza avesse una dipendenza, si sentiva molto amareggiato, dopo aver saputo dei farmaci, è ancora più turbato da tutta questa storia. Wyatt invece non dà nessuna giustificazione a Steffy e crede che l’uso dei farmaci poco abbia a che fare con il dolore fisico. Probabilmente in Steffy c’era qualcosa che non stava “funzionando” già da prima…Bill invece vuole essere più comprensivo con Steffy mentre Liam è andato a trovarla per capire come va la riabilitazione e sembra che tutto proceda nel verso giusto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 15 novembre 2021. Finalmente Steffy si sta prendendo cura di se e ha capito quello che deve fare per vivere poi serena con la piccola Kelly. Liam invece ha qualcosa da ridire al dottor Finnegan: come è possibile che non si è accorto del fatto che Steffy stesse abusando dei farmaci? E’ un medico, è impossibile che non se ne sia reso conto…

Beautiful anticipazioni: la trama del 15 novembre 2021

L’arrivo di Zende potrebbe cambiare le cose tra Carter e Zoe. I due sembravano essere destinati a iniziare una relazione ma a quanto pare, le cose stanno andando in modo diverso. Da quando Zende è arrivato infatti, la giovane sembra voler flirtare con lui…In realtà Zoe ha trovato in Zende anche una persona pronta ad ascoltarla. Proprio con lui infatti parla di quello che è successo qualche mese prima, quando è stata sua malgrado coinvolta nel rapimento della piccola Beth. Lei non ne sapeva nulla, è stata coinvolta senza sapere quello che suo padre stava facendo. Ma alla fine ha avuto le sue colpe, visto che avrebbe potuto denunciare tutto. E invece non lo ha fatto. La ragazza si sfoga con Zende e gli racconta come andarono dal suo punto di vista le cose…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 15 novembre 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.

