Una vita anticipazioni: Laura teme Velasco che però crede a Genoveva

Genoveva sembra aver studiato le prossime mosse e non ha intenzione di riportare subito Felipe ad Acacias 38. Ha paura che l’uomo possa ricordare e rendersi conto la donna che più detestava…Ma gli amici di Felipe, permetteranno che lui viva in questa finzione, senza dirgli realmente tutto quello che è successo anche se lui non lo ricorda? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 16 novembre 2021. Andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell‘episodio 1275 di Acacias 38 con sorprese inaspettate. E come sempre con le nostre anticipazioni vi raccontiamo nel dettaglio tutto quello che sta per accadere. Felipe ha ricevuto la visita di Fabiana in ospedale e da quando lei ha fatto il nome di Marcia, il nostro avvocato, continua a pensarci. Non ricorda però che cosa è successo davvero, non riesce a ricordare fino in fondo anche se è tormentato dalla sensazione di sapere tutto…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 novembre 2021

Susana deve fare i conti, ancora una volta, con il lavoro di Armando. Pensava che le missioni segrete fossero finite ma a quanto pare non è così. La sarta decide di parlarne con Rosina e con Liberto, preoccupata non solo di restare da sola ma anche per i rischi che suo marito potrebbe correre…Laura si presenta in modo improvviso da Genoveva e le dice che Velasco è tornato e che adesso lei ha paura che possa fare del male anche a sua sorella Lorenza visto che sa bene in qualche clinica è ricoverata. Genoveva cerca di rassicurarla dicendole che non deve stare in pena e che il loro piano funzionerà come hanno stabilito. Laura però teme davvero che Felipe possa fare del male a lei e a sua sorella e invita Genoveva a credere alle sue parole…Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto. Grazie ai soldi raccolti, l’uomo potrà comprare un biglietto del treno per Marcelina che vorrebbe far visita allo zio malato. Velasco incontra Laura in un vicolo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5. Una nuova puntata assolutamente da non perdere. E continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultimissime da Acacias 38.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".