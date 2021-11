Beautiful anticipazioni: Liam geloso di Finn sbotta

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Siete pronti a scoprire se la relazione tra Steffy e Finn decollerà e soprattutto quale sarà la reazione di Liam che ci è sembrato particolarmente scocciato da tutto questo? Liam non ha mai visto di buon occhio il giovane dottore ma il suo è solo un senso di protezione verso la mamma di Kelly o è geloso perchè prova ancora qualcosa per lei? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 17 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap americana, vedremo ancora una volta Liam dubitare di quello che è il rapporto tra il dottor Finnegan e Steffy. Spencer infatti continua a chiedersi come sia stato possibile che un medico non si sia reso conto del fatto che Steffy avesse una dipendenza…Ma scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 novembre 2021

Mentre Finnegan dichiara tutto il suo amore a Steffy e le dice quanto ammiri il suo coraggio e la sua forza, Liam si sfoga con Bill. L’imprenditore si rende conto che suo figlio in qualche modo è ancora legato a Steffy e gli spiega che è normale pensare che una parte del suo cuore sarà per sempre della figlia di Ridge. I sentimenti importanti come quelli che Liam ha provato per Steffy, non posso scomparire in poco tempo per cui quello che sente per la giovane Forrester è più che normale…

Per Steffy intanto è arrivato il momento di tornare a casa e la donna non vede l’ora di riabbracciare la sua piccola e amatissima Kelly; quello che però non si aspetta e di trovare Liam sul piede di guerra. Il figlio di Bill infatti regalerà una scenata di gelosia davvero inaspettata. Cosa accadrà? Appuntamento a domani, come sempre alle 13,40 per vedere una nuova puntata di Beautiful . E a seguire, appuntamento con Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 per un pomeriggio a tutta soap!

