Una vita anticipazioni: Genoveva gioca con il fuoco, Felipe anche smemorato

Che cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Una vita che andrò in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5 domani, 17 novembre 2021 con la prima parte dell’episodio 1276 di Acacias 38. Genoveva sta giocando con il fuoco. Ha deciso di tenere a bada Velasco, raccontandogli una storia assurda alla quale l’avvocato sembra anche aver creduto, offuscato nel giudizio dall’amore che prova per la donna. Genoveva infatti gli ha detto che a Felipe restano solo pochi giorni di vita e che per questo lei si fingerà innamorata ma che in realtà, molto presto sarà sua. Velasco ha davvero creduto a questo diabolico piano di Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 novembre 2021

Laura è terrorizzata, ancora una volta Velasco l’ha minacciata. La ragazza era per strada quando l’avvocato le ha ricordato quello che deve fare con Felipe. Genoveva però la rassicura: Velasco non le potrà fare nulla. Anche sua sorella Lorenza è stata portata in un’altra clinica e non c’è nessun pericolo per lei. Nessuno le farà del male. Però adesso Laura deve fare tutto quello che Genoveva le dirà e poi potrà andare via a prendersi cura della sua amata sorella. Passata la notte, Genoveva deve continuare a mantenere i suoi rapporti con le vicine, anche per parlare con loro di quello che succede a Felipe. Bellita continua ad avere problemi con la voce e suo marito cerca di capire che cosa sta combinando…Alodia riferisce a Josè Miguel di aver visto Puerta con un losco individuo. Dominguez scopre che il tonico di Bellita, in realtà, non è una medicina. Marcelina ringrazia gli amici della soffitta per la colletta che le permetterà di andare a dire addio allo zio Fulgencio!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 novembre 2021. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

