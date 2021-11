Beautiful anticipazioni: Zoe divis atra Carter e Zende, Liam geloso

Torna domani Beautiful con una nuova puntata assolutamente da non perdere. E tornano ovviamente anche le nostre anticipazioni: curiosi di sapere come andrà a finire tra Liam e Steffy? La gelosia del giovane Spencer è un sintomo di interesse? Prova ancora qualcosa per la sua ex oppure capirà che è arrivato il momento di vedere Steffy anche felice al fianco di un altro uomo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 novembre 2021. Una nuova puntata da non perdere che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Ma vediamo ora nel dettaglio le anticipazioni per l’episodio di Beautiful di domani, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 novembre 2021

Carter non si è reso conto che nell’ultimo brevissimo periodo, da quando Zende ha fatto ritorno a Los Angeles, tra lui e Zoe si è instaurato un certo rapporto. L’imprenditore è ancora convinto che Zoe abbia voglia di vivere con lui, di iniziare al suo fianco un altro capito della sua vita e per questo le fa una proposta importante. Non vuole più aspettare e le chiede di andare a vivere insieme nel suo loft. Che cosa farà Zoe? La ragazza ha raccontato a Zende cose di cui non aveva mai parlato prima a dimostrazione che tra di loro c’è un ottimo rapporto, che cosa prova invece per Carter? Zoe non sarà la sola porsi delle domande, lo farà infatti anche Hope che non riesce a capire come mai, Liam sia così ossessionato dalla relazione che potrebbe esserci tra Steffy e Finn. Hope davvero, capire la preoccupazione di suo marito ma inizia a credere che ci sia dell’altro e si rende conto che la gelosia di Liam è del tutto immotivata. Ci sarà una possibile rottura tra Liam e Hope a causa di questa situazione? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprirlo.

