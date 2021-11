Beautiful anticipazioni: problemi di cuore e gelosie per tutti

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 20 novembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles dove le nostre coppie, hanno molti problemi di cuore. Che cosa sta succedendo ? Come avrete visto, Zoe sembrava essere pronta per aprire il suo cuore a una persona affidabile e generosa come Carter ma l’arrivo di Zende ha davvero cambiato tutto. La ragazza però non è la sola a essere confusa. Anche Hope non riesce a darsi una spiegazione: Liam continua a essere interessato alla vita privata di Steffy e non dovrebbe farlo. E’ una sua ex, non deve mettere becco nelle questioni di cuore. Questo però non sembra essere il piano di Liam che continua a indagare per capire che cosa provi Steffy per il dottore Finnegan e la cosa non piace affatto alla figlia di Brooke. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Beautiful, ecco per voi la trama della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 novembre 2021

Liam non vuole che Steffy inizi una relazione con il dottor Finnegan. Ma il suo è un interesse che si lega alle condizioni di salute della sua ex oppure no? Perchè agli occhi di tutti sembra che Liam non sia preoccupato ma solo geloso di quello che sta succedendo a Steffy, come se non volesse vederla felice. A quanto pare Liam non ha ancora metabolizzato il fatto che nella vita della sua ex ci possa essere spazio per un altro uomo. E così senza pensarci troppo, dice a Steffy che non approva la sua relazione con Finn. Questo però potrebbe destabilizzare Steffy: se Liam ha scelto di avere una vita con Hope, perchè è interessata al suo privato? Anche Carter non sta vivendo un momento facile. Pensava che Zoe avrebbe accettato subito la proposta di matrimonio e invece la ragazza non lo ha fatto, ha preso del tempo. E il motivo di questa scelta si lega a Zende. A quanto pare, Zoe ha capito di provare qualcosa per lui, ma cosa? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda al sabato per poi tornare lunedì pomeriggio.

