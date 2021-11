Una vita anticipazioni: Felipe torna a casa ma nessuno gli può dire la verità su Genoveva

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì prossimo su Canale 5? Niente fine settimana per la soap spagnola che ci aspetta invece lunedì 22 novembre 2021 con una nuova puntata da non perdere. Avrete visto grandi colpi di scena negli ultimi episodi: Laura ha ucciso Velasco e adesso lei e Genoveva devono disfarsi del cadavere ma non solo. Maite è tornata in Spagna per dichiarare tutto il suo amore a Camino che non ha mai smesso di pensare che alla fine la donna che ama sarebbe tornata. Che cosa farà quindi adesso Camino, se ne andrà via con Maite? E Felicia accetterà questa relazione? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di lunedì, vedremo in onda dalle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1277 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 22 novembre 2021

Genoveva accoglie Felipe in casa e gli dà l’impressione che loro due siano una coppia felice, al punto che l’avvocato si considera in “luna di miele”. La donna intima a signori e domestici di non raccontare nulla del passato a Felipe, per ordine dei medici, rimanendo l’unica a gestire le informazioni che riceverà il marito. Felipe sembra sereno e innamoratissimo della donna che crede sia la sua anima gemella ma non immagina neppure tutto quello che lei ha fato negli ultimi mesi. Ma fino a quando andrà tutto avanti in questo modo? Le persone che erano vicine a Felipe, come Liberto e Ramon ad esempio, non gli diranno nulla di chi è davvero Genoveva per lui e di tutto quello che è successo tra loro nell’ultimo periodo?

Maite promette a Camino che nulla potrà più separarle. Roberto e Sabina parlano di un misterioso piano per abbattere una parete della cantina del ristorante, agendo all’insaputa di Miguel e del vicinato. Josè Miguel ha saputo che il tonico di Puerta non vale nulla, ma nessuno sa come rintracciare il truffatore; Alodia, però, viene a sapere che anche Jacinto si è appena fatto raggirare dal finto dottore e lo comunica ai Dominguez, dando loro una pista per acciuffarlo. Come andrà a finire? Lo scopriremo vedendo le nuove puntate di Una vita da non perdere alle 14,10 dal lunedì al venerdì su Canale 5.

