Una vita anticipazioni: Felipe ricorderà chi è Marcia recuperando quindi la memoria?

Continua la manipolazione da parte di Genoveva ai danni di Felipe. La donna continua a mentire a suo marito aiutata anche dagli amici dell’avvocato che temono che la verità sul suo passato possa improvvisamente peggiorare le sue condizioni di salute. Genoveva infatti ha lasciato credere a tutti che siano stati i medici a consigliare di non raccontare a Felipe la verità e così anche Liberto, che avrebbe voluto aprire gli occhi al suo amico, almeno per il momento ha preferito tacere. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap spagnola, capiremo se davvero Liberto ha intenzione di tacere e anche un’altra cosa: è possibile che Felipe pian piano possa recuperare la memoria? Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1278 di Acacias 38 e come sempre, arrivano le ultimissime dalla Spagna, ecco le anticipazioni per voi!

Una vita anticipazioni: la trama del 24 novembre 2021

Anabel comunica a Camino che i loro genitori si sono sposati e ora sono sorellastre. L’amica le fa conoscere Maite e Anabel intuisce subito di chi si tratti, ma promette silenzio. Anabel sembra davvero felice del fatto che Camino finalmente, abbia ritrovato il sorriso grazie alla nipote di Armando. Miguel, intanto, prosegue il corteggiamento della bella “messicana”. In un cassetto, Felipe trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia. Ramon vorrebbe vedere Felipe anche se sa bene che il suo amico non ricorda che hanno fatto pace visto che la sua memoria si è fermata agli anni precedenti, quando pensava ancora che fosse stato lui a uccidere Celia dopo la morte di Trini. Con l’aiuto di Jacinto, José Miguel fa arrestare il truffatore Puerta. Quando Bellita non ritrova la voce, il marito si convince a sospendere l’esibizione, ma i Dominguez hanno ricevuto una lettera da Cinta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 24 novembre 2021. Vi annunciamo tra l’altro una novità per la programmazione di Canale 5: questo sabato infatti, al posto di Love is in the air andrà in onda Una vita che ci aspetta quindi alle 15,30 circa dopo Scene da un matrimonio. La soap spagnola si ferma dunque solo la domenica.

