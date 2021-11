Una vita anticipazioni: Felipe confuso, ricorderà chi è davvero Genoveva?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, e stiamo per raccontarvi tutto quello che succederà nella puntata di domani, 25 novembre 2021. UN nuovo episodio da non perdere, nel pomeriggio di giovedì vedremo infatti la prima parte dell’episodio 1279 di Acacias 38 e capiremo forse, se davvero Felipe andrà avanti per la sua strada con Genoveva oppure no. L’avvocato appare raggiante come non era mai stato prima, felice di essere sposato con una donna così devota tanto da sentirsi in luna di miele. Per Liberto, che ha incontrato insieme a Rosina il suo amico, non è stato facile mantenere il silenzio e non dire la verità sul suo matrimonio con Genoveva. Ma visto che la donna ha parlato di letali conseguenze che potrebbero essere scatenate laddove Felipe fosse destabilizzato, l’uomo ha preferito non dire niente al suo amico. Ci chiediamo però quanto possa durare tutta questa situazione, visto che si sa, le bugie hanno le gambe corte e tra l’altro, a ricordare qualcosa del suo passato, è lo stesso Felipe in particolare dopo aver ritrovato un fazzoletto di Marcia…Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 novembre 2021

Genoveva acconsente a organizzare un incontro tra Ramon e Felipe perché possano riconciliarsi. Come ricorderete, per Felipe, il padre di Antonito è l’assassino di Celia, non ricorda che 10 anni dopo il suo arresto, hanno fatto pace e hanno compreso che si era trattato solo di un grande equivoco…Bellita, commossa da una lettera di Cinta, decide di non annullare il concerto e sperimenta altri trattamenti per recuperare la voce in tempo. Nel frattempo vicini e domestici si insospettiscono della sua sparizione e Rosina manda Casilda dai Dominguez a curiosare. Sabina si conquista la simpatia dei domestici cucinando per loro…Anche Ramon non dovrà dire nulla a Felipe di quello che è successo tra lui e Genoveva, è una delle condizioni per parlare di nuovo con il suo amico. La rispetterà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda come sempre domani su Canale 5. Appuntamento alle 14,10 con una nuova puntata da non perdere e continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informatissimi su tutto quello che succederà ad Acacias 38.

