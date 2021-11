Beautiful anticipazioni: Zende e Zoe attrazione fatale

Tornano anche oggi le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci permettono di capire tutto quello che succederà nelle prossime settimane anche in Italia. Come avrete visto negli ultimi episodi, alla fine Steffy sembra essersi decisa: si è lasciata andare pronta a vivere una storia d’amore con Finnegan. Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 26 novembre 2021? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni, che ci portano a Los Angeles per scoprire ogni dettagli sulle trame dei prossimi episodi della soap americana. Hope continua a non capire il motivo per il quale Liam sia così ossessionato da Steffy e dalla possibilità che lei si decida a rifarsi una vita. Ne parla apertamente con suo marito: forse è il caso di comprendere la natura di questa gelosia. Quando Zoe sfila per Zende, lo stilista si rende conto di essere davvero attratto da lei…Tra i due sta per nascere qualcosa anche se la ragazza sembrava essersi legata a Carter? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 26 novembre 2021

Zoe ha capito benissimo di poter stuzzicare Zende e come avrete visto, continua a farlo. Il giovane stilista potrebbe cadere nella sua tela? Sembrerebbe proprio di si…Hope ha deciso di essere molto chiara con Liam, visto tutto quello che è successo in passato, non vuole altri turbamenti nella sua vita. Invita quindi Liam a comprendere che è arrivato il momento di staccarsi da Steffy e di provare a concentrarsi solo sulla sua famiglia lasciando che la Forrester possa vivere liberamente le sue relazioni e che quindi possa provare ad avere una storia con Finn. Liam si renderà conto che potrebbe rischiare di perdere anche Hope? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate della soap americana, continuate a leggere le nostre imperdibili anticipazioni.

Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta come sempre domani e poi sabato con l’ultima puntata settimanale prima della pausa della domenica!

