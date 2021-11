Una vita torna al sabato, Liberto senza parole: Ramon alleato di Genoveva

Buonissime notizie per tutti i telespettatori e le telespettatrici che seguono con passione Una vita. La soap spagnola di Canale 5, vista ogni giorno da oltre 2 milioni di fan, torna anche al sabato. Tornano quindi le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 novembre 2021. Una vita andrà in onda subito dopo Scene da un matrimonio al posto di Love is in the air ( mossa strategica da parte di Mediaset che cerca di avere un traino più forte per il programma di Silvia Toffanin). Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani. Vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1280: abbiamo lasciato Felipe intento a chiedere a Liberto e a Ramon che cosa ne pensano della relazione con Genoveva e in generale di lei come moglie e donna. Che cosa faranno i due amici dell’avvocato? Fingeranno come la Salmeron ha chiesto loro di fare, oppure racconteranno la verità a Felipe e gli diranno che erano separati e che stavano anche aspettando l’annullamento di questo matrimonio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 novembre 2021

Genoveva prende la parola per spiegare a Felipe che il giorno del matrimonio sembrava che avesse cambiato idea, che non volesse più sposarla. Liberto si augura quindi che lei e Ramon raccontino tutta la verità ma anche il Palacios si schiera subito dalla parte della donna, lasciando il marito di Rosina senza parole. Ramon parla di un amore puro e sincero, di un sentimento forte che era sotto gli occhi di tutti. Liberto stenta a credere che l’uomo possa avere raccontato delle simili idiozie, visto che tutti sanno che Felipe era innamorato di Marcia…Liberto non si capacita e chiede a Ramon il perchè di quella scelta. Il marito di Carmen è convinto che Felipe possa peggiorare e che le sue condizioni di salute possano aggravarsi in casi di una violenta verità. Per cui vuole sperare che le parole raccontate, servano a farlo stare bene. Genoveva dal canto suo, continua quindi a recitare la parte della moglie devota. Liberto parla anche con Fabiana di quello che è successo e nell’incontro con Ramon alla locanda, gli spiega che secondo il suo parere, non avrebbe dovuto mentire in maniera così spudorata.

Alla vigilia del concerto, Susana fa dei commenti velenosi sul vestiario e sul repertorio di Bellita, gettandola nello sconforto. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, sabato 27 novembre 2021 su Canale 5. Segnate l’appuntamento sul calendario per non perdervi questo nuovo episodio di Una vita.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".