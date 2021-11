Beautiful anticipazioni: torna in auge l’ossessione di Thomas per Hope

Da un po’ di tempo Thomas era rimasto nell’ombra ma a quanto pare, nelle prossime puntate di Beautiful lo vedremo di nuovo essere protagonista, siete pronti? Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì 29 novembre 2021. La soap si ferma anche questa settimana alla domenica e torna in onda invece lunedì con un nuovo episodio da non perdere. Come avrete visto, alla fine Liam ha deciso di dare retta a Hope e ha avuto un faccia a faccia più pacifico con Steffy e Finnegan. Un po’ come se avesse voluto dare alla coppia la sua benedizione, anche se non ne avevano certamente bisogno visto che la Forrester è più che libera di fare la sua vita. Questo però non significa che Liam ha smesso di avere dei dubbi su Finnegan anzi. Vedremo tra l’altro che nelle prossime puntate di Beautiful, ci sarà una lunga story line che ci porterà a scoprire una verità davvero inaspettata. Ma è ancora troppo presto per parlarne…Torniamo invece alle anticipazioni e alla puntata di Beautiful di lunedì, ecco per voi le ultime news.

Beautiful anticipazioni: la trama del 29 novembre 2021

Nell’ultimo periodo, dopo tutto quello che è successo con Thomas, Hope si è in qualche modo allontanata da lui ma non ha mai smesso di avere comunque un legame con lo stilista. Sono passati mesi da quando è successo tutto il trambusto con l’acido, da quando Hope ha pensato che Thomas fosse morto per causa sua. Il Forrester sembra essere cambiato, o almeno cerca di dimostrare a Hope di essere una persona diversa. Ma sappiamo bene che non si cambia così all’improvviso senza chiedere un aiuto medico. E visto che Thomas ha dimostrato di essere parecchio instabile, è impossibile pensare che abbia fatto un cammino di guarigione da solo. Hope gli confida quello che sta succedendo con Liam e gli dice anche che il cambio di rotta fatto da suo marito nelle ultime ore le sembra parecchio strano. Thomas l’ascolta ed è evidente almeno per il pubblico, che il suo non è l’interesse di un semplice amico. Quell’ossessione per Hope che sembrava esser stata superata, sta per tornare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì alle 13,40 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni con tutte le news sulla soap americana.

