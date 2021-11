Una vita anticipazioni: Felipe e Laura sono alleati alle spalle di Genoveva? I sospetti

Dopo la puntata del sabato Una vita torna lunedì e tornano anche le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le ultimissime da Acacias 38, lunedì 29 novembre 2021, andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1280 della soap spagnola e noi come sempre vi raccontiamo tutto quello che succederà in Spagna. Avrete visto che alla fine Ramon ha seguito il consiglio di Genoveva e non ha detto nulla a Felipe su quello che era realmente il suo rapporto con la moglie. La cosa ha destabilizzato molto Liberto che rimasto da solo, nella locanda di Fabiana con il suo amico, gli ha chiesto spiegazioni. Ramon è convinto del fatto che Felipe abbia bisogno di quiete per riprendersi e che delle notizie scioccanti, potrebbero provocare una reazione inattesa, capace magari di far aggravare le sue condizioni di salute. Liberto però non la pensa come Ramon, che cosa farà, sarà lui a raccontare a Felipe come stanno realmente le cose?

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 29 novembre 2021

Alla vigilia del concerto, Susana fa dei commenti velenosi sul vestiario e sul repertorio di Bellita, gettandola nello sconforto. Susana, che è stata una sarta e sa bene quello di cui parla, dice a Bellita che i suoi non sono abiti di qualità. La mamma di Cinta non la prende benissimo ma poi chiede alla sua amica e a Rosina di lasciare la casa, per prepararsi in vista del suo concerto. Josè una volta rientrato a casa prova a consolare sua moglie che davvero non ha preso benissimo le critiche fatte dalle sue amiche. Antonito si prepara per la sua intervista ma a quanto pare, Lolita non ne vuole sapere nulla. Maite e Camino stanno ancora insieme ma che cosa ne sarà di loro, cosa faranno adesso? Felicia va da lei e vede che ha le valigie pronte per una partenza…Felipe ha incontrato per strada i suoi amici e subito dopo ha incrociato Laura. I due stanno parlando e Genoveva li vede…La donna inizia a credere di esser stata scoperta...Mentre Camino e Felicia sono in soggiorno, Maite si palesa davanti alle due. E la ragazza resta sconvolta…Ma sta per arrivare un colpo di scena che nessuno si aspetta!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì prossimo su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10.

