Una vita anticipazioni: Felipe sta mentendo a tutti per incastrare Genoveva?

Quando Genoveva vede Felipe e Laura parlare da soli per strada, inizia subito a sospettare che i due stiano tramando alle sue spalle ma quando li raggiunge, Felipe sembra essere molto sereno e le dice che non c’è nulla di strano nel parlare con la ragazza…Sarà solo un semplice incontro avvenuto per caso o Felipe sta nascondendo qualcosa e fa il doppio gioco con Laura, mentendo a sua moglie? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 30 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap spagnola ( in onda domani la prima parte dell’episodio 1281 di Acacias 38) vedremo come Genoveva reagirà a quello che ha visto ma non solo. Avrete visto che Maite si è palesata improvvisamente nel salotto dove Camino stava parlando con Felicia e il motivo lascerà la ragazza senza parole…Scopriamo tutti i dettagli con le nuove anticipazioni, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 novembre 2021

Le ultimissime da Acacias 38 ci rivelano che Genoveva inizierà ad avere dei sospetti: è possibile che Mendez, senza che lei se ne sia accorta, abbia raggiunto Felipe e gli abbia raccontato del passato e di tutto quello che è successo tra loro? La donna non sembra fidarsi fino in fondo di suo marito…Di fronte a Laura però, Felipe finge di non ricordare niente e Genoveva non sa che cosa pensare. Felipe incontra i suoi amici e mette in chiaro le cose: sa che in passato ci sono stati degli attriti con Genoveva ma non vuole ripensare a quel momento della sua vita, quello che gli interessa adesso è il presente e quindi per lui la questione si chiude così. Liberto non riesce a credere alle parole del suo amico ma se è questo quello che Felipe vuole, allora seguirà questa via…Genoveva a cena, torna di nuovo alla carica e chiede a Felipe il perchè della sua chiacchierata con Laura, le è sembrata una cosa strana. L’avvocato ribadisce le sue spiegazioni e i due finiscono in piena armonia la cena…

A quanto pare Lolita non ha nessuna intenzione di partecipare all’intervista con Antonito . Suo marito quindi ha un’idea: fingere che sia Casilda sua moglie. Funzionerà? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 30 novembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".