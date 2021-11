Una vita anticipazioni: Menzed da solo con Felipe, l’avvocato sa tutto? Genoveva trema

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 1 dicembre 2021? Come inizierà il nuovo mese per i telespettatori di Canale 5 che tanto amano le soap? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 dove i colpi di scena non mancano mai. In questi giorni, i fan della soap spagnola continuano a chiedersi se davvero Felipe abbia perso la memoria senza poi recuperarla. Un dubbio infatti ci attanaglia: l’avvocato sta facendo il doppio gioco con Genoveva o realmente non ricorda nulla del passato e preferisce non indagare, visto che ha anche chiesto ai suoi amici di mettere un punto e di pensare solo al presente? Lo scopriremo molto presto ma intanto, iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani. Andrà in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1281 di Acacias 38. Scopriamo quindi i dettagli con le ultimissime dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama del primo dicembre 2021

Bellita sembra essere pronta per tornare a esibirsi e Josè anche stavolta è al suo fianco per dimostrarle di credere in lei e nel suo grande talento. Genoveva, non convinta delle parole di Felipe, cerca di sondare il terreno e parla anche con Cesario per capire se ha visto qualcosa che possa turbare la vita di suo marito. La donna infatti sta cercando di convincere tutti della fragilità di Felipe che in nessun modo deve venire a sapere quello che è successo in passato, perchè potrebbe stare molto male. E infatti anche Rosina e Susana parlano di questo argomento. La sarta infatti crede che Felipe dovrebbe conoscere ogni dettaglio del suo matrimonio con Genoveva mentre la moglie di Liberto le spiega che la verità sul passato, potrebbe provocare l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, già precarie. Casilda si prepara a sostenere l’intervista al fianco di Antonito, spacciandosi per sua moglie. Camino non riesce ancora a credere alle parole di Maite: è stata sua madre a chiederle di tornare ad Acacias 38. Felicia ha deciso di accettare questa relazione, di non denunciare nulla ma di permettere a sua figlia di essere felice con la donna che ama. Camino è davvero sconvolta da questa inaspettata rivelazione. Con l’aiuto di José Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto, Bellita ritrova il coraggio per cantare in pubblico, ma a pochi minuti dallo spettacolo la voce sparisce.

Quando Genoveva torna a casa dopo aver fatto le sue commissioni, trova nel salotto Mendez che ha appena finito di parlare con Felipe. E’ arrivato il momento della resa dei conti? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".