Beautiful anticipazioni: una bellissima notizia per Ridge e Brooke

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 dicembre 2021? La soap americana ci aspetta anche questa settimana con una nuova puntata nel week end e preparatevi per vederne delle belle. Dopo un periodo di apparente calma infatti, i colpi di scena che tanto piacciono al pubblico di Canale 5 stanno per tornare. Curiosi quindi di sapere che cosa faranno Steffy e Finnegan ad esempio? O siete curiosi di sapere perchè Zende e Nicole si sono lasciati e che cosa succederà tra Zoe e Carter? Tante le domande che il pubblico di Canale 5 si sta ponendo ma anche tante cose che potrebbero succedere. Una story line molto interessante sembra essere quella che vede Thomas protagonista. Hope continua a credere che il giovane sia concentrato solo sul lavoro e che non abbia nessuna altra mira non immagina invece dove è arrivata la sua ossessione, visto che si è messo anche in casa un manichino con le sue fattezze. Una vera e propria bambola Hope con la quale, tra l’altro, ha iniziato anche a parlare…Ma vediamo adesso le anticipazioni, con le ultime news da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 dicembre 2021

Carter pensava che dopo la serata romantica trascorsa con Zoe, le cose tra loro sarebbero cambiate ma la ragazza, almeno per il momento, non sembra avere intenzione di andare a vivere con lui. Sta nascendo qualcosa con Zende? E’ presto ovviamente per dirlo ma forse Zoe ha capito che Carter non è l’uomo che fa per lei, nonostante lui davvero, le stia dimostrando tanto.

Per Ridge e Brooke arriva finalmente una bella notizia! Non ci sarà modo per Shauna di dimostrare che il suo matrimonio con Ridge a Las Vegas è valido. Il tribunale ha stabilito che qui fogli non hanno nessun valore. Pessime notizie quindi per Quinn e Shauna mentre lo stilista e la Logan possono considerarsi ancora marito e moglie. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per Ridge e Brooke…Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".