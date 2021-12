Una vita anticipazioni: era Santiago l’uomo scappato da Acacias 38?

Chi era l’uomo che è uscito correndo da Acacias 38 mentre Genoveva e Rosina stavano parlando all’ingresso? La moglie di Felipe ha cercato di ricorrerlo per capire chi fosse ma non è riuscita a fermarlo e neppure a riconoscerlo. Potrebbe essere Santiago tornato da Cuba per vendicarsi della morte di Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che anche questa settimana andrà in onda al sabato con una nuova imperdibile puntata. La soap di Canale 5 ci aspetta quindi domani, 4 dicembre 2021, intorno alle 15,36 dopo Scene da un matrimonio. A seguire poi vedremo un nuovo appuntamento con Verissimo. Ma scopriamo adesso nel dettaglio le anticipazioni: domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1283 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 dicembre 2021

Genoveva e Rosina sono molto scosse dopo aver visto un estraneo uscire dal palazzo e si chiedono che cosa ci facesse nelle scale…Lolita mal tollera le attenzioni che il vicinato riserva ad Antonito e rinfaccia al marito di trascurare i suoi doveri di padre. In casa di Bellita si festeggia per il telegramma arrivato dal re di Spagna, la donna non riesce a credere di aver ricevuto un invito così importante…Marcos riceve una misteriosa telefonata da parte dell’ambasciata messicana. Bellita non riesce a decidere se ignorare o no i consigli del medico e accettare l’invito del re di Spagna a esibirsi a palazzo reale, ma l’arrivo di un telegramma di Cinta potrebbe indurla a una scelta obbligata.

Genoveva è ancora molto turbata per quello che è successo e non smette neppure di pensare alla visita del commissario Mendez. Felipe prova a rassicurarla per l’ennesima volta spiegandole che per lui la sola cosa che conta, è il loro amore! Basteranno le parole di Felipe e tranquillizzare la Salmeron? Felicia parla con Felipe di quello che sta succedendo con Camino e il marito di Liberta si dice felice di sapere che Maite potrà ridare il sorriso alla ragazza; se le due donne si amano, è giusto che provino a stare insieme, nonostante tutto. Anche Felicia, sembra aver finalmente ritrovato la sua pace…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, su Canale 5. Buon fine settimana a voi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".