Beautiful anticipazioni: Hope potrebbe ricascare nella trappola di Thomas

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì. La soap americana infatti si ferma anche questa settimana alla domenica per tornare quindi il 6 dicembre 2021. Prima di vedere che cosa succederà lunedì, facciamo il punto della situazione. Hope ha avuto un faccia a faccia prima con Liam e poi con sua madre. Per l’ennesima volta infatti entrambi le hanno detto di stare molto attenta perchè le manipolazioni di cui Thomas è stato capace sono molto pericolose. Hope però sembra essere sicura del fatto che il figlio di Ridge sia cambiato ma in realtà sta sbagliando e anche tanto. La ragazza non immaginerebbe mai fino a che punto infatti Thomas è ossessionato da lei, così tanto da aver anche voluto una bambola che sia identica a lei in tutto e per tutto. Una bambola con la quale parla sempre più spesso pensando che sia davvero la donna che lui crede di amare. Ma è difficile in questo caso parlare di amore, perchè quella di Thomas per Hope, sembra più una grandissima ossessione. Hope comunque ha promesso a sua madre e anche a Liam che starà molto attenta e che non cadrà un’altra volta nelle grinfie del giovane. Ma vediamo adesso le anticipazioni con la trama per la puntata di Beautiful di lunedì, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 6 dicembre 2021

Quinn sta cercando ancora di far capire a Wyatt e anche a Flo che le sue intenzioni erano giuste e che Ridge avrebbe dovuto capire quanto Shauna lo amasse. Ma intanto Ridge e Brooke hanno ricevuto ottime notizie visto che il loro matrimonio è valido a tutti gli effetti per cui sono ancora marito e moglie. Zende si sente molto attratto da Zoe e cerca di capire che cosa provi la ragazza per Carter: è una storia seria oppure no? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per comprendere ogni dettaglio e per capire che cosa dobbiamo aspettarci nelle puntate di dicembre della soap di Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".