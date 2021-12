Beautiful anticipazioni: che fine farà Quinn?

Hope ha capito che Zende ha dei pensieri che a quanto pare non vuole condividere con nessuno. Il giovane infatti continua a essere tormentato dal pensiero che Zoe abbia trascorso la notte con Carter e si rammarica per non essere stato chiaro con lei. Nel frattempo Thomas è in una fase di pieno delirio anche se nessuno lo può immaginare, si comporta con il manichino di Hope come se la ragazza fosse davvero insieme a lui, come se quella bambola potesse realmente rispondere, siamo ormai alla follia più assoluta. E Hope continua a pensare che Thomas stia meglio, neppure può immaginare quello che in realtà sta succedendo. Ma vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 7 dicembre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, scopriremo se davvero Thomas potrebbe essere di nuovo pericoloso anche per Hope? Brooke è stata molto chiara con sua figlia: deve stare il più possibile lontano da lui. Thomas ha dei seri problemi e non è guarito. Ma Hope sembra pensarla in modo diverso…Intanto ci sono dei seri problemi anche per Quinn che pensava di poter gestire la situazione ma Eric non ne vuole sapere di lei dopo quello che ha organizzato con Shauna…

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 dicembre 2021

Dopo aver spiegato il suo punto di vista a Wyatt e a Flo, Quinn spera che suo figlio possa capire i motivi che l’hanno spinta a comportarsi in un determinato modo. Flo e Wyatt non la giustificano in nessun modo ma si rendono conto che ha bisogno comunque di una mano. E sembrano essere disposti ad aiutarla in questo momento, visto che è improvvisamente rimasta senza una casa e senza lavoro. La Fuller quindi si trasferisce almeno per il momento a casa di suo figlio. Lei spera che Eric presto possa perdonarla, il Forrester Senior, lo farà?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

