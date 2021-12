Una vita anticipazioni: Mendez indaga su Velasco, Genoveva trema

Aveva immaginato bene Genoveva, il commissario Mendez non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38, non prima di aver scoperto che fine ha fatto Velasco. Le indagini sono partite e dell’uomo non ci sono tracce. Mendez quindi parla con Genoveva e le chiede quando è stata l’ultima volta che ha visto l’avvocato. La donna si difende subito facendo notare che non avrebbe avuto nessun motivo per uccidere il suo avvocato, il solo che le è stato sempre vicino anche quando tutti pensavano che fosse una assassina…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 dicembre 2021. Prima di passare alle anticipazioni vi ricordiamo che ci sarà anche una nella novità da sabato per i fan di Una vita: la soap andrà in onda dopo Beautiful e prima di Verissimo con ben due episodi lunghi ! E adesso torniamo ad Acacias 38 con le ultimissime.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 dicembre 2021

Genoveva si mostra molto tranquilla mentre parla con Mendez e gli ribadisce la sua estraneità nella possibile scomparsa di Velasco. Non avrebbe avuto nessun motivo per volerlo morto. Ma noi sappiamo bene che è stata proprio lei a ucciderlo. O meglio, l’assassina è Laura che per difendere la sua padrona, ha sparato all’avvocato. Le due però hanno scelto di non denunciare i fatti e hanno nascosto il cadavere di Velasco. Quando Genoveva torna a casa Felipe la mette al corrente della sua decisione: vuole tornare a lavorare è stato troppo tempo fermo. Genoveva però non pensa che sia una buona idea e gli chiede di aspettare altro tempo e di non rischiare, ma Felipe le promette che non succederà nulla.

Bellita, sconvolta dalla notizia che la gravidanza di Cinta è a rischio, vorrebbe annullare l’esibizione davanti al re e partire per Buenos Aires, mentre Josè Miguel cerca di dissuaderla. Prosegue l’avvicinamento amoroso tra Anabel e Miguel. Ramon è infastidito, oltre che dall’atteggiamento servile dei domestici nei confronti di Antonito, dalla boria del figlio. Anche Felicia informata di quello che sta succedendo a Cinta, cerca in tutti i modi di rassicurare Bellita che sembra essere davvero sconvolta dalla notizia

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.

