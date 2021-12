Beautiful anticipazioni: Finn e Thomas contro Liam, terremoto in vista?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 8 dicembre 2021? La soap di Canale 5 ci aspetta in onda senza nessuna sosta in questo giorno di festa per cui come sempre appuntamento alle 13,40 per un nuovo appuntamento con Beautiful. Come avrete visto nelle ultime puntate, Liam continua a credere che il dottor Finnegan non sia la persona giusta per Steffy. Ma visto che Hope lo ha invitato a farsi da parte e a pensare solo alla sua di famiglia, alla fine il giovane Spencer lo ha fatto! Questa story line, come vi abbiamo detto anche in altre occasioni è solo all’inizio perchè le prossime puntate di Beautiful saranno piene di ricchissimi colpi di scena che riguarderanno proprio Finnegan e Steffy. Ma è ancora presto per svelarvi anche altro. Cosa accadrà invece domani? Scopriamolo con le anticipazioni…Ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 dicembre 2021

Mentre Quinn cerca di trovare un modo per farsi perdonare da Eric e dalla famiglia, le cose vanno avanti e Ridge e Brooke, a dispetto di quanto successo con Shauna, sembrano aver ritrovato la giusta sintonia. La Logan però continua a essere preoccupata per quello che Thomas rappresenta per Hope, ancora convinta che possa essere un pericolo per sua figlia…Nel frattempo Thomas e Finn parlano della relazione che sta nascendo tra il dottore e Steffy…Thomas sembra essere felice di questa storia, e spera che tra sua sorella e il dottore ci sia una bella intesa . I due però commentano anche l’atteggiamento di Liam, che continua a intromettersi nella vita di Steffy, come se fosse ancora legato a lei. Si alleeranno contro il giovane Spencer? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire i dettagli!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 8 dicembre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".